شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يُقلص أرباح "داماك العقارية" 93.6% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة داماك العقارية، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 93.6% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع "دبي" المالي، بتحقيقها أرباحاً صافية بلغت 31.1 مليون درهم مقارنة بما مقداره 483.9 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتراجعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 896.4 مليون درهم مقارنة بما مقداره 1.9 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

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وحتى 31 مارس 2019، بلغت قيمة الدين العام 5 مليارات درهم إماراتي، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية 6.6 مليار درهم إماراتي. وبلغت قيمة العقارات المُطّورة 9.3 مليار درهم إماراتي بتغيير طفيف عن ديسمبر 2018. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في العام 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.132 مليار درهم مقارنةً بإيرادات 7.454 2.3 مليار درهم في العام 2017.