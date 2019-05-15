شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تحصل على حكم قضائي ضد "إم أو إل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دانة غاز عن حصولها وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة على حكم قضائي لمصلحتهما؛ حيث صدر الحكم عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن إجراءات التحكيم، التي تم اتخاذها ضد شركة النفط والغاز الهنجارية "إم أو إل" في سبتمبر 2017.

وأكدت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، أن الحكم يعد إبراء ذمة لكل من:"دانة غاز" و"نفط الهلال"؛ حيث تم الفصل لمصلحتهما في جميع النقاط الرئيسية في الدعوى كما حكم لهما بكافة الأتعاب القانونية.

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ولفتت الشركة إلى أن إجراءات التحكيم ضد "إم إو إل" بدأت في عام 2017؛ وذلك عقب تسوية النزاع الطويل، الذي كان الطرف الأول فيه "دانة غاز" و"نفط الهلال" وشركة "بيرل بتروليوم المحدودة".

وأشارت الشركة إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق تمثل الطرف الثاني، والذي انتهى باتفاق على شروط تفضيلية مهدت الطريق لبدء أعمال التطوير الفوري للموارد النفطية العالمية لحقلي "خور مور" و"جمجمال".

وكشفت النتائج المالية لشركة دانة غاز مؤخرا ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.