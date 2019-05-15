شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول مبيعات الدار العقارية إلى 4 مليارات درهم في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية نمو مبيعات الشركة لنحو 4 مليارات درهم العام الحالي، مقابل 2.6 مليار درهم عام 2018.

وحققت الشركة مليار درهم إجمالي مبيعات لالمشاريع التطويرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح الذيابي أن إجمالي المبيعات خلال الأشهر الستة الأخيرة حتى نهاية شهر أبريل 2019 بلغ 2,7 مليار درهم.

ويتوقع أن تسهم الإصلاحات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك إصدار قانون السماح للأجانب بالتملّك الحر للعقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، في تعزيز جاذبية القطاع العقاري على المدى الطويل.

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وبلغ صافي الأرباح لدى الشركة نحو 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وحققت "الدار" نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشاريع قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 431 مليون درهم مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي.

كما شهدت الشركة نمواً في إيرادات أعمالها الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة "بروفيس" التي تم إطلاقها حديثاً لإدارة العقارات.