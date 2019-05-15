شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" توزع أرباح سندات بـ500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن توزيع أرباح سنداتها البالغة قيمتها 500 مليون دولار وتستحق عام 2020، بواقع سعر عائد 3.25%.

وقالت الشركة في بيان لبورصة ناسداك دبي إن قيمة العائدات التي ستوزع يوم 20 مايو العام الجاري، تبلغ 8 ملايين و125 ألف دولار.

يشار إلى أن مؤسسة موانئ دبي العالمية قامت باستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

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وكشفت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في نوفمبر الماضي عن توزيع أرباح دورية بقيمة 23.4 مليون دولار.

وأقرت مجموعة موانئ دبي في مطلع سبتمبر الماضي برنامج لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، كما أقرت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لها والتي أُسّست في "جزر كايمان" كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، برنامجا لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.