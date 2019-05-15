شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "موبايلي" توافق على دمج شركة "بيانات الأولى لخدمات الشبكات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات في "موبايلي".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن عملية الاندماج ستتم بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ موبايلي على كامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150 ألف حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب البيان، سيتم دمج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 182 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وبذلك تكون موبايلي قد تمكنت من تحقيق صافي ربح للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2016، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى استمرار الشركة في تحسين إيرادتها للربع السادس على التوالي.

كذلك حققت موبايلي صافي أرباح بلغ 67.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 93.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن تحقيق الأرباح بالربع الأول يعود إلى استمرار الشركة في تحسين إيراداتها للربع السادس على التوالي، حيث بلغت 3.201 مليار ريال بالمقارنة مع 2.833 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2017، بارتفاع قدره 13.0%. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء ونمو قاعدة الألياف الضوئية ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة.