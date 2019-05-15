شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تمنح عقد لشركة نمساوية في "الرويس " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة أدنوك للتكرير، عقد الخدمات الاستشارية الهندسية في مشروع مصفاة الرويس لشركة "إل إل إف كونسالتنج" النمساوية.

ويعد مشروع مصفاة التكرير الجديد في الرويس، الذي تقدر كُلفته ب 15 مليار دولار، جزءاً من خطة أدنوك الاستثمارية البالغة تكاليفها 45 مليار دولار؛ لزيادة قدراتها في مجالي التكرير والمعالجة، بحسب صحيفة الخليج.

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وكانت مجموعة "وود جروب" قد حصلت على عقد الأعمال الخاص بعمليات ما قبل بدء التوريد في مصفاة الرويس في 6 فبراير الماضي.

يشار إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت في أوائل العام الجاري اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع إيني الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية تشملان وحدة أدنوك للتكرير ومشروعا مشتركا جديدا للتجارة سيؤسسه الشركاء الثلاثة معا.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت شركة أو أم في النمساوية- المتكاملة للنفط- عن توقيعها اتفاق امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للحصول على 5% في حقول غشا البحرية للغاز والمكثفات.