كاوست تستثمر 1.9 مليون دولار لإنتاج 50 طن طماطم باستخدام مياه البحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» حصول شركة مزارع البحر الأحمر (شركة تقنية زراعية ناشئة متخصصة في تقنية دفيئة المياه المالحة)، على استثمار مشترك بقيمة 1.9 مليون دولار من صندوق تمويل الابتكار وشركة تطوير المنتجات البحثية في الجامعة.

وأوضح نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية الدكتور كيفن كولين أنه عبر هذا الاستثمار سيتم إنتاج 50 طنا من الطماطم سنويا بحلول عام 2020 ، واستخدام ما يصل إلى 30% من مياه البحر المخففة لزراعة هذه المحاصيل، وبالتالي توفير المزيد من المياه العذبة.

براءة اختراع

وأكد أن الشركة تستطيع تركيب النظام الجديد الذي يملك براءة اختراع قيد التسجيل، على الدفيئات الحالية، مما يسهم في توفير مياه عذبة ثمينة بهدف تزويد 5% من دفيئات المملكة بالنظام الجديد، مما يحقق عائدا على الاستثمار للمزارعين في أقل من عامين.

وقال «تتشارك كاوست وشركة تطوير المنتجات البحثية مصالح مشتركة في تسويق الملكية الفكرية ودعم الشركات الناشئة عالية التقنية في المملكة. ويمثل هذا الاستثمار مثالا على التطبيق التجاري للبحوث الأكاديمية في كاوست، والإمكانات الهائلة لإحداث ثورة في مستقبل إنتاج الأغذية في المملكة والمنطقة. ونحن متحمسون للمشاركة في الاستثمار مع شركة تطوير المنتجات البحثية، لدعم العلماء في تسويق اكتشافاتهم وتحفيز الشركات الناشئة الرائدة القائمة على التقنية في المملكة» .

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نقل التقنية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية عبدالمحسن المجنوني أن شركة تطوير المنتجات البحثية تتمتع بسجل حافل في نقل التقنية إلى سوق المملكة، متطلعا إلى دعم مزارع البحر الأحمر مع زيادة حجمها، مفيدا بأن مزارع البحر الأحمر تستخدم هذا الاستثمار لتجربة تقنية تبريد غازات الدفيئة باستخدام المياه المالحة في المملكة، وسيمكنهم ذلك من زيادة إنتاجهم للطماطم باستخدام المياه المالحة.

مشاريع تسويق

وأفاد نائب رئيس قسم الاستراتيجية والتخطيط في شركة تطوير المنتجات البحثية مشعل الحربي بأن استراتيجية شركة تطوير المنتجات البحثية التجارية الطموحة، باعتبارها المحرك الوطني لتسويق التقنية، تدفع نمو التقنية الحيوية في المنطقة، كما أن هناك مشاريع تسويق أخرى قيد الإعداد.

وأشاد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لإنشاء نظام بيئي يساعد المملكة على قيادة المنطقة والعالم باستخدام التقنيات المحلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

خلق بيئة داعمة

واتخذت كاوست في السنوات الخمس الأخيرة موقفا جريئا ساهم في خلق بيئة داعمة للمشاريع الناشئة في المملكة، عن طريق الاستثمار بفعالية في تلك المشاريع المتخصصة في مجال التقنية، والتي لا تزال في مراحلها الأولى، واستثمار شركة مزارع البحر الأحمر. وهو الاستثمار المشترك الأول بين صندوق تمويل الابتكار في الجامعة، وشركة تطوير المنتجات البحثية، لدعم رواد الأعمال في مجال التقنية العالية في المملكة.