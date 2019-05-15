السعودية للكهرباء تتفاهم مع المختبر الخليجي على تعاون فني وتجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس، مذكرة تفاهم مع شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، في مجالات معايرة عدادات الوقود، وتحليل عينات الوقود والزيت والماء، والتسويق التجاري للإمكانات المتاحة في نشاط التوليد، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في شركة المختبر الخليجي، والتدريب الفني التخصصي.
وتعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في المقر الرئيس للسعودية للكهرباء، الأولى مع نشاط التوليد، واستمرارا للتعاون، حيث سبق أن وقعت اتفاقيات تعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ونشاط التدريب.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب السعودية للكهرباء، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد المهندس خالد الطعيمي، ومن جانب شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، المهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للسعودية للكهرباء فهد السديري.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن حرص الشركتين على توطين القدرات الهندسية، ونقل الخبرات والتقنيات، وتمكين القدرات الوطنية من تقديم أعلى مستويات الخدمات الفنية، وفتح فرص وظيفية مجدية للشباب الواعد وفق رؤية المملكة 2030.
مجالات التعاون
- معايرة عدادات الوقود
- تحليل عينات الوقود والزيت والماء
- التسويق التجاري للإمكانات المتاحة في نشاط التوليد
- الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في المختبر الخليجي
- التدريب الفني التخصصي
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