14.7 ألف أسرة استفادت من «سكني» خلال أبريل نصفها تسكن منازلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 14.7 ألف أسرة من المسجلة في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج، بينها 7088 أسرة سكنت منازلها، ليصل بذلك إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى 54.9 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن برنامج «سكني» أمس عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط الخاص بالبرنامج أو زيارة البوابة الالكترونية للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تتضمن حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

احتياجات ورغبات

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشيا مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

تواصل أعمال البناء

وأضاف السويلم «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعا سكنيا بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كل المناطق والتي توفر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية»، مشيرا إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني».

إيجاد حلول مناسبة

وأفاد بأن الوزارة تحرص على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدها في تملك المنزل المناسب لها، منوها بأن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

منتجات «سكني»

أبريل 2019:

14,728 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,088 أسرة سكنت منازلها فعليا

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مارس 2019:

14,232 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,257 أسرة سكنت منازلها فعليا

فبراير 2019:

13128 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

6207 أسر سكنت منازلها فعليا

يناير 2019:

12877 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

6499 أسرة سكنت منازلها فعليا

منذ يناير إلى أبريل 2019

54,965 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

27,051 أسرة سكنت منازلها فعليا

خلال عام 2018

157000 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية