شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الاتصالات": لم نرصد مخالفات بعروض "المحمول" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه لا يوجد أى مخالفات على عروض شركات المحمول فى الشهر الكريم إلا من عرض طالبنا إحدى الشركات بتوضيحه للعملاء عبر حملاتها الترويجية واستجابت للأمر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، إننا ننظر للعروض الترويجية من ناحية عدالة المنافسة فى السوق وأيضا بين الشركات والعملاء، مشيرا إلى أن المنافسة دائما ما تصب فى صالح المستخدم وهو ما يظهر منافسة شديدة للشركات بعروضهم الرمضانية.

كان تقرير موجز عن مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شهر فبراير 2019، كشف عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.13 مليون، اشتراك بانخفاض طفيف عن شهر يناير 2019، والذى كان قد وصل إلى 93.43 مليون، وبفارق كبير عن فبراير 2018 حيث كان يصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول الى نحو 100.24 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان.

ويشير التقرير إلى أن شركات المحمول فقدت نحو 7.11 مليون اشتراك خلال عام، إذا ما تم مقارنة حجم الاشتراكات بين فبراير 2018، وفبراير 2019.