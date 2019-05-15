شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 9 شركات تقدمت لتطوير الدلتا للصلب بتكلفة 45 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدحت نافع لـ" الخليج 365" إنتاج 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات المعدنية، أن أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب تتم على قدم وساق، حيث تتكلف 45 مليون دولار، منها 30 مليون دولار للبليت و15 مليون للمسبوكات، وتتضمن توسعات فى الأفران وزيادة إنتاج البليت لـ 500 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليا وبالفعل العمل يجرى حاليا على ذلك والمعدات تصل للشركة ومن المتوقع بدء أولى مراحل الإنتاج فى شهر سبتمبر المقبل لإنتاج 250 ألف طن كمرحلة أولى.

وأضاف مدحت نافع لـ" الخليج 365" أن الجزء الثانى من أعمال التطوير يتضمن رفع إنتاج المسابك من ألف طن سنويا إلى 10 آلاف طن سنويا، وبالفعل تم الطرح وتقدمت 9 شركات وسيتم فتح المظاريف يوم 20 مايو الجارى.

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وكشف نافع أنه يجرى التحرك فى كافة الاتجاهات سواء الحصول على موافقات هيئة التنمية الصناعية أو الكهرباء بجانب بحث استغلال نصف مساحة الشركة فى العقارات، حيث يجرى تحويل تخصيص الأرض من صناعى إلى سكنى وبحث ذلك مع عدد من المطورين العقارين.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى وقف نزيف خسائر الشركة التى خسرت خلال آخر 3 سنوات نحو 160 مليون جنيه مما استدعى سرعة تطويرها وتحديثها .

وتأسست شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام عام 1947، وحققت الشركة إنتاج بلغ 47764 طن العام المالى الماضى، مقابل 54400 طن خلال نفس الفترة العام المالى 2016-2017، وتعانى الشركة من ارتفاع حجم الأجور التى تصل إلى نحو 62.4 مليون جنيه لنحو 811 عاملا.