شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 9 شركات تقدمت لتطوير الدلتا للصلب بتكلفة 45 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات المعدنية، أن أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب تتم على قدم وساق، حيث تتكلف 45 مليون دولار، منها 30 مليون دولار للبليت و15 مليون للمسبوكات، وتتضمن توسعات فى الأفران وزيادة إنتاج البليت لـ 500 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليا وبالفعل العمل يجرى حاليا على ذلك والمعدات تصل للشركة ومن المتوقع بدء أولى مراحل الإنتاج فى شهر سبتمبر المقبل لإنتاج 250 ألف طن كمرحلة أولى.
وأضاف مدحت نافع لـ" الخليج 365" أن الجزء الثانى من أعمال التطوير يتضمن رفع إنتاج المسابك من ألف طن سنويا إلى 10 آلاف طن سنويا، وبالفعل تم الطرح وتقدمت 9 شركات وسيتم فتح المظاريف يوم 20 مايو الجارى.
وكشف نافع أنه يجرى التحرك فى كافة الاتجاهات سواء الحصول على موافقات هيئة التنمية الصناعية أو الكهرباء بجانب بحث استغلال نصف مساحة الشركة فى العقارات، حيث يجرى تحويل تخصيص الأرض من صناعى إلى سكنى وبحث ذلك مع عدد من المطورين العقارين.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى وقف نزيف خسائر الشركة التى خسرت خلال آخر 3 سنوات نحو 160 مليون جنيه مما استدعى سرعة تطويرها وتحديثها .
وتأسست شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام عام 1947، وحققت الشركة إنتاج بلغ 47764 طن العام المالى الماضى، مقابل 54400 طن خلال نفس الفترة العام المالى 2016-2017، وتعانى الشركة من ارتفاع حجم الأجور التى تصل إلى نحو 62.4 مليون جنيه لنحو 811 عاملا.
كانت هذه تفاصيل خبر القابضة المعدنية: 9 شركات تقدمت لتطوير الدلتا للصلب بتكلفة 45 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.