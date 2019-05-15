شكرا لقرائتكم خبر عن محلل يتوقع تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة.. وينصح المتعاملين الاحتفاظ بالسيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة، تراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى الدعم 13830 نقطة، وهو المستوى الذى سبق للمؤشر الاستقرار أعلاه والارتداد للصعود مرة أخرى، ولكن بسبب انخفاض أحجام التداول تراجع المؤشر لأدنى المستوى السابق.

وأضاف جمال الدين، لـ"الخليج 365، أن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة أدنى مستوى الدعم إشارة سلبية تعزز من احتمالات اختبار مستويات الدعوم التالية 13600 - 13500 نقطة، ونصح المتعاملين بالاحتفاظ بالسيولة، وانتظار عودة القوة الشرائية مع زيادة فى أحجام التداول.

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