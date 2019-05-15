شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعوض خسائرها وترتفع فى ختام تعاملات جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية في أواخر جلسة التداول اليوم الأربعاء، معوضة خسائرها المبكرة، بعدما قال مسئولون أمريكيون إن من المتوقع أن يرجئ الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات لما يصل إلى ستة أشهر.

وأضاف المسئولون أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي يوم السبت، وحفزت الأنباء المستثمرين لتعزيز مراكز في الشركات التي تتأثر بالرسوم، وهو ما ساعد على تعافي مجموعة واسعة من الأسهم الأوروبية.

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وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة، بدعم من صعود مؤشر شركات صناعة السيارات وموردي أجزائها الشديد التأثر بالرسوم بنسبة 2%، مع ارتفاع سهم بي.إم.دبليو الألمانية 3.1 %.

وكان المؤشر الأوروبي انخفض بنحو 0.7 % في وقت سابق يوم الأربعاء، بينما هبط مؤشر قطاع السيارات إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر منخفضا 2.1 %.

وارتفع المؤشر داكس الألماني، الزاخر بأسهم شركات السيارات، 0.9 %، بينما صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 في المئة، لكن المؤشر الإيطالي تراجع 0.1 في المئة بفعل ضعف أسهم البنوك. وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 في المئة.