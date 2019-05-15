شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم رغم استمرار القلق بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ورغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وحاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم تخفيف القلق في الأسواق مشيراً إلى أن الحرب التجارية مع الصين ليست مهمة وأن الاقتصاد يمكنه التعامل مع أي تداعيات محتملة.



وصرح الرئيس "ترامب" أيضاً بأنه لا تزال هناك فرص سانحة لإبرام اتفاق تجاري مع الجانب الصيني وإلغاء الرسوم الجمركية على أثر ذلك.

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وحال التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وبكين، فإن التوقعات تشير إلى انتعاش الطلب العالمي على السلع، ومن بينها النحاس.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 إلى 2.73 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.74 دولار وأقل سعر عند 2.71 دولار.