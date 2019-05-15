شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2017 ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.33$،وسجل أعلى مستوي 61.58$ ،وأدنى مستوي 60.83$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ،ليعوض جزء من خسائره التي تكبدها فى اليوم السابق.

دعم ارتفاع الأمس إعلان السعودية قيام طائرات مسيرة مفخخة بضرب محطتين لضخ النفط فى البلاد بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 10 أيار/مايو ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.8 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 477 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.