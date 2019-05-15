شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى كندا طبقا للتوقعات - أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الشهري مرتفعة بنسبة 0.4 % فى نيسان/أبريل، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.4% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.7% ، هذا البيان سلبي للدولار الكندي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار المستهلكين فى كندا طبقا للتوقعات - أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.