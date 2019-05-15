الاقتصاد

انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية على نحو غير متوقع فى أبريل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر نيسان/أبريل منخفضة بمقدار 0.2% ،أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 1.7% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 1.6%. 

 

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.1% ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.7% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.3% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 1.2% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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