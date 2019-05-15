شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 9% مسجلا أعلى مستوى فى 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من9% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، بعد اختراق الحاجز النفسي عند 200% ، مع تسارع مستويات الطلب الاستثماري فى ظل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم حاليا.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 10:02 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 237.10$ بارتفاع قدره 19.62$ بنسبة 9.1%،حيث سعر الافتتاح عند 217.48$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 237.40$ الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر 2018،وأدنى سعر عند 217.29$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 10.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار الطلب الاستثماري القوي على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

وحقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 16.5% على مدار تعاملات الأسبوع ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع الأول من نيسان/أبريل الماضي ، فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على سوق التشفير.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 13 مليار$ إلى إجمالي 247مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2018 ،مع الصعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة "الايثريوم".

ارتفعت حصة الايثريوم من التداولات فى سوق التشفير خلال أخر72 ساعة من حدود 9% إلى 9.97% والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 نيسان/أبريل الماضي ، مع تسارع مستويات الطلب الاستثماري فى ظل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم حاليا.

يأتي الطلب الاستثماري المرتفع حاليا على الايثريوم فى ظل تبني شركة سامسونج عملاق التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية الدفع عن طريق شبكة الايثريوم.

حظيت شركة سامسونج بالكثير من الاهتمام من مشجعي التشفير على مدار الأشهر القليلة الماضية ،خاصة مع إطلاق محفظة العملات الرقمية على جهازها المتطور "جالاكسي أس 10 ".

تتيح المحافظة تخزين العملات الرقمية والمفاتيح العامة والخاصة ،وعلى الرغم من ظهور شعار البتكوين على صور ما قبل النشر فى وقت مبكر ، الإ أن المحفظة تدعم فقط فى الوقت الحالي رموز الايثريوم ،ويعتقد أن تدعم البتكوين فى مرحلة ما قادمة.