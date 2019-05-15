شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه قبيل مبيعات التجزئة الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.44نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.34 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.22 نقطة.

حقق المؤشر يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تصريحات متفائلة من الولايات المتحدة والصين حول المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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المستثمرين فى إقبال حاليا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع ارتفاع المخاطر فى الأسواق ، خاصة تلك المتعلقة بتزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وتصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، خاصة عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،وتصدر بيانات أخرى عن الإنتاج الصناعي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 1.6% فى آذار/مارس ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% من ارتفاع بنسبة 1.2% بالقراءة السابقة.

ويصدر الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.0 % خلال نيسان/أبريل من انكماش بمعدل 0.1 % في آذار/مارس ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 78.7% من 78.8% بالقراءة السابقة.