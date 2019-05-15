شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف خسائرها بعد هبوط قطاعي السيارات والبنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ، يأتي هذا مع هبوط قطاع صناعة السيارات بسبب توقعات أرباح ضعيفة ،وقطاع البنوك بعد تحقيق أرباح مخيبة للآمال خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة واحدة بالمئة ، ليرتد من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى الجلسة السابقة بعدما فرضت الصين رسوم انتقامية على منتجات أمريكية.

ودعم انتعاش الأمس صدور تصريحات متفائلة من الولايات المتحدة والصين ساهمت فى انحسار مخاوف المستثمرين نسبيا حيال الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بعد هبوط سهم رينو بنسبة 3% بعدما أصدرت شركة نيسان اليابانية توقعات أرباح ضعيفة ،والشركة اليابانية تعتبر الشريك التجاري لرينو الفرنسية.

وانخفض أيضا قطاع البنوك بأكثر من 0.7% ، بعدما حققت بعض البنوك الكبرى فى أوروبا نتائج مخيبة للآمال خلال الربع الأول من هذا العام.

انخفض سهم بنك ABN الهولندي بنسبة 1.8% ، بعدما أعلن البنك عن انخفاض صافي أرباحه خلال الربع الأول بنسبة 20% إلى 478 مليون يورو ،وانخفض سهم كريدي أجريكول بنسبة 2.5% بعدما أعلن عن انخفاض صافي أرباح الربع الأول بنسبة 11% إلى 763 مليون يورو.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.5% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.