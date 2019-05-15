شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى فى 5 أسابيع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,298.15$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,296.96$،وسجلت أعلى مستوي 1,299.18$ ، وأدنى مستوي 1,293.05$.

فقدت أسعار الذهب الأمس نسبة 0.25% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,303.32$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بعد يومين من الصعود ، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يأتي تراجع مستويات الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال نيسان/أبريل ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

يدعم أسعار الذهب أيضا الطلب المرتفع على الأصول الآمنة خلال الفترة الحالية ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى تزايد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.