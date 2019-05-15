شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينزل من أعلى مستوى فى 10 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى عشرة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى حاجة الأسعار لمزيد من الزخم الإيجابي للتداول بقوة أعلى الحاجز النفسي عند 8,000$.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,905$ بانخفاض قدره 86$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 7,991$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,140$ ، وأدنى سعر عند 7,838$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 8,335$ لكل وحدة بتكوين ، بفضل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

قفزت هيمنة البتكوين على التداولات فى سوق التشفير يوم الثلاثاء إلى 60.1% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ،وتراجعت تلك النسبة يوم الأربعاء إلى حدود 58% مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

يتوقع بعض خبراء التشفير بعد الحركة الصعودية الأخيرة حدوث مستويات تشبع شرائي حاليا ستؤدي إلى حدوث انكماش فى الأسعار لبعض أسابيع.

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وتحتاج أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" فى الوقت الحالي إلى المزيد من الزخم الإيجابي حتى تتداول بقوة أعلى الحاجز النفسي عند 8,000$.

من ناحية أخرى ،قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مرة أخرى بتأجيل قرارها بخصوص الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " Bitwise".

كشفت الهيئة الأمريكية يوم الثلاثاء 14 أيار/مايو أنها أخرت قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على صندوق ETF المقدم من Bitwise.

تقدمت Bitwise مبدئيا للحصول على ETF فى شباط/فبراير الماضي ،وكان المفترض صدور قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC خلال 45 يوما ، وقامت اللجنة بتأجيل قرارها فى آذار/مارس إلى اتخاذ القرار بحلول 16 أيار/مايو الجاري ،والآن فترة تأجيل أخري" 45 يوما على الأقل" حتى يصدر القرار النهائي.

الجدير بالذكر إن الصندوق المقترح من قبل Bitwise مختلفا عن الصناديق المقترحة من شركات أخرى "لم يصدر أيضا قرار بشأنها" حيث إن الشركة سوف تستمد الأسعار من مجموعة متنوعة من بورصات التشفير العالمية بهدف تمثيل السوق بشكل أفضل.