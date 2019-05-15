شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي بمنطقة محيرة من التداولات – تحليل – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، أمام تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير . Advertisements ولذلك وطيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 277.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 261.30 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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