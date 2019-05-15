شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ساعده ذلك على اكتساب زخماً إيجابياً ارتفع به بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة 27.20 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى ا لمتوسط (من 34.13 إلى 16.03) ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 27.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 29.82 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد