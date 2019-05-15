شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 135.66 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 130.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط