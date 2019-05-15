شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، متخطياً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي ، ليصل إلى الاستناد لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 42.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 45.86 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مورجان يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 15-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.