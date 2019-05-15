البورصة تخاطب شركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات" لعدم استيفائها عدد المساهمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، بطلب موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذًا للمادة (53) مكرر من قواعد القيد، وذلك لعدم استيفاء الشركة عدد المساهمين.
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 68.5 مليون ورقة مالية بقيمة 379 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.44%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.69%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى.
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