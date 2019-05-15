5 معلومات عن صادرات مصر لليابان.. الملابس والخضراوات المجففة بالمقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية إلى اليابان، ارتفاعا ملحوظا خلال شهرى يناير وفبراير 2018 لتسجل 247 مليون دولار، مقابل 123 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة ارتفاع تخطت 100%، وفيما يلى أهم 5 معلومات عن صادرات مصر إلى اليابان:

- الملابس والخضراوات المجففة فى مقدمة الصادرات إلى اليابان. -141 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى اليابان فى 2016. Advertisements - انخفاض الصادرات فى 2017 لتسجل 132 مليون دولار. - تراجعت الواردات فى 2017 لتبلغ 837 مليون دولار مقابل 1.1 مليار بـ2016. - صادرات مصر غير البترولية سجلت 65 مليون دولار فى 2017.

وتنوعت الصادرات ومنها الغازل الطبيعى المسال، المنتجات البترولية، السيراميك والملابس الجاهزة، السجاد، وأغطية الأرضيات، النباتات العطرية، القطن، الخضراوات المجففة خاصة البصل، منتجات الصناعات الغذائية ومنها المربى الفراولة المجمدة والبطاطس المجهزة.

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