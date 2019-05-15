أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-5-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه.

البورصة تخسر 10.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه. البورصة تخسر 10.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 68.5 مليون ورقة مالية بقيمة 379 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.44%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2076 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 17079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 615 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 108 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

Advertisements الشورت سيلينجأصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قراراً بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصاً منها على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول فى السوق. الشورت سيلينجأصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قراراً بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصاً منها على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول فى السوق.

ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة فى البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حالياً، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية فى هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومى لشركات السمسرة والمتوسط اليومى للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.

وفى هذا الإطار كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت المعايير التى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات التى من شأنها تنمية وتطوير سوق رأس المال المصري.

ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن إصدار معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع جاء فى إطار سعى إدارة البورصة لتسرع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة والتى من شانها أن تسهم فى تنشيط التداولات وزيادة معدل حركة الأوراق المالية.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن المهمة الآن ملقاة على عاتق ملعب شركات السمسرة لاستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ومن ثم التقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

ويكون للجنة المختصة فى البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع وفق المعايير السابقة الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر.

ايبيكوأعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، عن نتائج المالية خلال الربع الأول من العام الجارى، سجلت صافى ربح بلغ 218.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 183.97 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 18.7%، على أساس سنوى. ايبيكوأعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، عن نتائج المالية خلال الربع الأول من العام الجارى، سجلت صافى ربح بلغ 218.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 183.97 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 18.7%، على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن صافى مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر ارتفع حيث سجلت 915.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 732.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.