شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العمل فى مصر × 10 أرقام.. تراجع أعداد العاطلين بانخفاض 224 ألف متعطل أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة "معدل البطالة وأعداد المتعطلين والمشتغلين" للربع الأول من العام الجارى، والذى يشير للفترة من "يناير – مارس 2019"، ووفقاً لتلك النتائج، والتى أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 8.1% خلال الفترة المذكورة، يرصد ”الخليج 365” أهم 10 أرقام حول البطالة وحجم قوة العمل للربع الأول من 2019.
1- 8.1% معدل البطالة.
2- 27.968 مليون فرد، حجم قوة العمل، والذى يشمل أعداد "المشتغلين والمتعطلين".
3- 2.267 مليون متعطل، بانخفاض 224 ألف عاطل عن الربع الرابع لعام 2018.
4- 25.701 مليون مشتغل، بزيادة 165 ألف مشتغل عن الربع الرابع لعام 2018.
5- 5.7% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى عددهم بقوة العمل.
6- 18.9% معدل البطالة بين الإناث من إجمالى عددهن بقوة العمل.
7- 36.8% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.
8- 9.8% نسبة البطالة فى الحضر "المدن".
9- 6.9% نسبة البطالة فى الريف.
10- نشاط التشيد والبناء، الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 159.5 ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2018.
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