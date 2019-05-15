شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العمل فى مصر × 10 أرقام.. تراجع أعداد العاطلين بانخفاض 224 ألف متعطل أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة "معدل البطالة وأعداد المتعطلين والمشتغلين" للربع الأول من العام الجارى، والذى يشير للفترة من "يناير – مارس 2019"، ووفقاً لتلك النتائج، والتى أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 8.1% خلال الفترة المذكورة، يرصد ”الخليج 365” أهم 10 أرقام حول البطالة وحجم قوة العمل للربع الأول من 2019.

1- 8.1% معدل البطالة.

2- 27.968 مليون فرد، حجم قوة العمل، والذى يشمل أعداد "المشتغلين والمتعطلين".

3- 2.267 مليون متعطل، بانخفاض 224 ألف عاطل عن الربع الرابع لعام 2018.

4- 25.701 مليون مشتغل، بزيادة 165 ألف مشتغل عن الربع الرابع لعام 2018.

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5- 5.7% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى عددهم بقوة العمل.

6- 18.9% معدل البطالة بين الإناث من إجمالى عددهن بقوة العمل.

7- 36.8% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.

8- 9.8% نسبة البطالة فى الحضر "المدن".

9- 6.9% نسبة البطالة فى الريف.

10- نشاط التشيد والبناء، الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 159.5 ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2018.