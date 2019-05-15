شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى : المشروعات القومية مثل شبكة الطرق والكبارى تطمئن المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تعطي رسالة طمأنينة للعالم بوجود بنية تحتية قوية في مصر، وأن مرحلة البناء والتنمية مستمرة في مختلف المجالات.

وقال "العربي"، إن افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري، والمحاور اليوم الاربعاء ، منها محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المار أعلى نهر النيل، والذي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعرض كوبري في العالم ، ويعد محور روض الفرج، جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادًا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط عاملًا مهمًا نحو تنمية وتطوير البنية التحتية في بلدنا ، ومن أهمها شبكة الطرق والكباري التي تمثل أهمية كبيرة على المستوى المجتمعي والاقتصادي.

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وشدد "العربي" ،على أن افتتاح مثل هذه المشروعات القومية يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو بناء مصر الحديثة القوية في مختلف المجالات ، وهذا يُحسب للرئيس السيسي والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها بجانب مجهودات الحكومة المصرية لبناء مصرنا الحديثة.

واعتبر رئيس غرفة القاهرة ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنفيذ مشروعات قومية طفرة تنموية حقيقية في بلدنا ، كما أن كوبري "تحيا مصر" يمثل نقلة نوعية كبيرة على المستوى المروري في محافظة القاهرة.

وأكد "العربي" أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الفترة الأخيرة والتي تستهدف بناء بلدنا وتنميتها وتطويرها يؤكد على الإصرار الواضح والتحدي من القيادات السياسية والشعبية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الرسمي لكل المشروعات القومية التي تستهدف عملية البناء والتنمية الحقيقية للدولة المصرية التي بدأت تعود إلى مسارها الطبيعي في الفترة الأخيرة سواء على الخريطة العربية والإفريقية أو العالمية.