شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2019.



إيقاف تداول 17 شركة إيقاف تداول 17 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى البنك المصرى لتنمية الصادرات، دلتا للإنشاء والتعمير، سماد مصر، السويس للأسمنت، سيدى كرير للبتروكيماويات، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، التوفيق للتأجير التمويلى، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، القاهرة للزيوت والصابون، اسيك للتعدين-اسكوم، بنك البركة مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للألومنيوم، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 10.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه. البورصة تربح 10.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.729 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 68.5 مليون ورقة مالية بقيمة 379 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.44%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2076 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 17079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 615 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 108 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 13.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.28%

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- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 9.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.76%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.79%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.77%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.671 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.83%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 19.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.16%

- سماد مصر بسعر إغلاق 4.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.46%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.35%