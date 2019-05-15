شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 27 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 25 دقيقة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 18:11

حققت بورصة قطر ارتفاعا في معدلات الاداء خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الاربعاء)، مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 27 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 12 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة أخرى، واستقرت أسهم 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 549 بليون ريال بزيادة 6.2 بليون ريال نستبها 1.13 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 12 في المئة الى 706.4 مليون ريال في مقابل 629 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 4 في المئة الى 25 مليون سهم، في مقابل 24 مليون، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 26 في المئة الى 9851 صفقة في مقابل 13310 صفقات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.67 في المئة ما يعادل 66 نقطة الى 9864 نقطة في مقابل 9799 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 4.22 في المئة.

و طاول الصعود مؤشرات كل قطاعات البورصة، تصدرها مؤشر العقارات المرتفع 5.81 في المئة الى 1671 نقطة ، تلاه مؤشر الاتصالات الصاعد 2.60 في المئة الى 889 نقطة ، ثم مؤشر الصناعة بزيادة نسبتها 1.31 في المئة.

وسجل مؤشر جميع الاسهم رابع أكبر زيادة نسبتها 1.20 في المئة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي بنسبة 0.67 في المئة، بينما ارتفع مؤشر التأمين 0.62 في المئة، تلاه مؤشر النقل بزيادة 0.45 في المئة.