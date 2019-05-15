شكرا لقرائتكم 18 بليون ريال زيادة في القيمة السوقية للأسهم السعودية "المؤشر" يواصل الارتفاع لليوم الثاني بدعم تحسن الأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 25 دقيقة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 18:49

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال جلسة اليوم (الأربعاء) ارتفاعه محافظا على موقعه فوق مستوى 8300 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، جاء على رغم تراجع معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم مرتفعا إلى مستوى 8480.70 نقطة في مقابل 8374.27 نقطة أمس (الثلثاء)، بزيادة قدرها 106.43 نقطة نسبتها 1.27 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 إلى 654 نقطة تعادل 8.4 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم، تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت السيولة المتداولة 11 في المئة 5.7 بليون ريال، في مقابل 6.4 بليون ، وهبط عدد الصفقات المنفذة 23 في المئة إلى 120 ألف صفقة في مقابل 156 ألف ، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 1486 سهما بنسبة 11 في المئة، بينما تراجعت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 178 مليون سهم في مقابل 208.3 مليون .

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وشهدت الجلسة التداول بأسهم 189 شركة، تراجعت أسهم 14 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 167 شركة، واستقرت أسهم 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 1.982 تريليون ريال (528 بليون دولار) بزيادة 18.4 بليون ريال (4.92 بليون دولار) نسبتها 0.94 في المئة.

وأنهت 20 قطاعا التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، تصدرها مؤشر تجزئة السلع الكمالية المرتفع 4.54 في المئة الى 7599 نقطة، تلاه مؤشر الرعاية الصحية المرتفع 3.09 في المئة، ثم مؤشر التطبيقات بزيادة 3.04 في المئة، وفي المقابل سجل مؤشر انتاج الاغذية الخسارة الوحيدة بنسبة 0.70 في المئة.

وبنهاية تعاملات اليوم، عاود سهم "سابك" تصدره السوق لجهة السيولة المتداولة منه بعد تداول أسهم قيمتها 945 مليون ريال نسبتها 16.5 في المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، جاءت من تداول 8.4 مليون سهم هبطت بسعره بنسبة 0.18 المئة الى 111.8 ريال.

وحقق سهم الراجحي ثاني اكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 917 مليون ريال نسبتها 16 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 13.4 مليون سهم ارتفع سعره خلالها الى 68.30 ريال بزيادة 2.09 في المئة.