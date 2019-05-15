"الاستثمار" يستحوذ على 32 في المئة من السيولة المتداولة في "البحرين"

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 18:03

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الأربعاء) بعد تراجعه 5 جلسات متتالية سابقة، وأنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.02 في المئة تعادل 0.22 نقطة، صعودا الى 1408.66 نقطة في مقابل 1408.44 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.34 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.23 في المئة ما يعادل 1.76 نقطة الى 749.20 نقطة مقابل 750.96 لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.98 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.74 مليون سهم في مقابل 2.1 مليونا اليوم السابق بنسبة 19 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 285 ألف دينار في مقابل 262 ألف اليوم السابق بنسبة 9 في المئة، نفذت من خلال 58 صفقة في مقابل 55 صفقة بنسبة ارتفاع 5.4 في المئة. أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.74 مليون سهم في مقابل 2.1 مليونا اليوم السابق بنسبة 19 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 285 ألف دينار في مقابل 262 ألف اليوم السابق بنسبة 9 في المئة، نفذت من خلال 58 صفقة في مقابل 55 صفقة بنسبة ارتفاع 5.4 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.74 بليون دينار بزيادة 1.2 مليون دينار نسبتها 0.02 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 11 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت 6 شركات أخرى.. وواصل قطاع الاستثمار تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 101 ألف دينار بحريني، شكلت 32 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.12 مليون سهم، نفذت من خلال 12 صفقة. ولليوم الثاني يتصدر سهم جي اف اتش البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 96 ألف دينار، نسبتها 31 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.08 مليون سهم.



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