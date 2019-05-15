شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في بورصة "الكويت" تتراجع 7 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 18:01

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء) تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة 7 في المئة الى 30 مليون دينار في مقابل 32 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة 12 في المئة الى 104 ملايين سهم في مقابل 118 مليوناً، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 10 في المئة الى 5668 صفقة في مقابل 5164 صفقة.



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وحقق مؤشر السوق الاول الزيادة الوحيد في البورصة بنسبة 0.21 في المئة تعادل 13 نقطة الى 6011 نقطة في مقابل 5999 نقطة لليوم السابق، بينما سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر خسارة بين المؤشرات بنسبة تراجع 0.83 في المئة تعادل 40 نقطة الى 4753 نقطة في مقابل 4792 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام الى 5581 نقطة بنسبة 0.07 في المئة.

أما أبرز الأسهم، فنجد أن سهم «بنك وربة» جاء في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 1.32 في المئة، وصولاً إلى 230 فلس، من تداول 7.1 مليون سهم، قيمتها 1.63 مليون دينار من خلال 295 صفقة.

وسجل سهم «جي اف اتش» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 2.78 في المئة، هبوطا إلى 70 فلس، من تداول 774 ألف سهم، قيمتها 54 ألف دينار، نُفذت من خلال 40 صفقة.

وحقق سهم « وطني» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.1 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.76 في المئة الى 930 فلس.