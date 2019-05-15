شكرا لقرائتكم النفط ينخفض بعد ارتفاع المخزونات الأميركية وتوترات الشرق الأوسط تكبح الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 17:51

لندن - رويترز - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ومع تهديد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين للطلب، على رغم أن التوترات في الشرق الأوسط كبحت الخسائر.



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وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل، منخفضة 45 سنتاً، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.15 دولار للبرميل، منخفضة 63 سنتاً.

وأظهرت بيانات "معهد البترول الأميركي" أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 الجاري إلى 477.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض المخزونات 800 ألف برميل.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلثاء الحرب التجارية مع الصين "بالشجار المحدود"، وأصرّ على أن المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم لم تنهر. ولاقت الأسعار دعماً أمس الثلثاء بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة بعد يومين من تعرض ناقلات نفط للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) أن الطلب العالمي على نفطها سيزيد عما كان متوقعاً هذا العام مع تباطؤ نمو إمدادات منافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى سوق أشد شحاً إذا أحجمت المنظمة عن زيادة الإنتاج.