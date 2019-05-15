تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط تراجع 6 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر الأول.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسراً 4.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5581.37 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحاً 12.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6011.41 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.83% خاسراً عدد 39.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4752.84 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 103.7 مليون سهم بقيمة 29.96 مليون دينار كويتى عبر 5668 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.31%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.
وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.63%، تلاه ورقية بنسبة 10%، ثم المدن بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "المصالح" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم أهلية بنسبة 9.56%، ثم العقارية بنسبة 9.56%.
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