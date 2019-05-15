شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.27% بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بنسبة 1.27% رابحا عدد 106.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8480.70 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 177.7 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 167 شركة، فيما تراجعت 14 شركة. Advertisements وارتفع 20 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 4.54%، يليه التطبيقات والخدمات المهنية بنسبة 3.04%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.47%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.41%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.57%. وجاء سهم "تشب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، تلاه متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 9.95%، ثم الباحة بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.11% ثم صافولا بنسبة 2.81%، ثم معادن بنسبة 2.53%

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