شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بالختام مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحا 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.66 نقطة، مدفوعة بقطاعات الصناعة والبنوك التجارية والخدمات.
وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 284.9 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.05% مدفوعاً بسهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.23% مدفوعاً بسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.85%.
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى.اف.اتش المالية بنسبة 2.08%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بالختام مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.