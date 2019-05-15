شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بالختام مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحا 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.66 نقطة، مدفوعة بقطاعات الصناعة والبنوك التجارية والخدمات.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 284.9 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.05% مدفوعاً بسهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.23% مدفوعاً بسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.85%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى.اف.اتش المالية بنسبة 2.08%.