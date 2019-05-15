شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة السادسة عشر لكأس أورنچ للشركات "Orange Business Cup 2019" لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أجواء احتفالية رمضانية، انطلقت فعاليات الدورة الـ 16 لكأس اورنچ للشركات "Orange Business Cup 2019" لكرة القدم بمشاركة 44 فريقاً وما يقارب من 700 لاعب واداري يمثلون كبرى الشركات المصرية والعالمية من شركاء وعملاء اورنچ مصر من قطاع الشركات.

أقيم حفل الافتتاح في نادي وادي دجلة بالتجمع الاول بحضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاورنچ مصر وقيادات الشركة ، والسيد طارق راشد رئيس مجلس ادارة نادي وادي دجلة الرياضي وممثلي الشركات المشاركة بالبطولة ، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين الذي يرأس لجنة الحكام الخاصة بالبطولة.

أقيمت قرعة مباريات الدورة في حفل كبير شارك فيه نجم الكرة المصرية ومنتخب مصر السابق اللاعب الدولي محمد زيدان والرئيس التنفيذي لاورنچ مصر وقيادات الشركة حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعات حتى ينجح فريقان في الوصول للمباراة النهائية.

وفي بداية الحفل رحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاورنچ مصر المهندس ياسر شاكر بالحضور معرباً عن سعادته و فخره بأن تكون اورنچ مصر هي شركة المحمول الوحيدة التي تنظم مثل هذه الدورات لعملائها في قطاع الشركات، الذي وصفهم بأنهم شركاء اورنچ في النجاح. كما أشاد بالشراكة المتميزة بين اورنچ وعملاء الشركات مؤكداً حرص الشركة علي توفير أفضل الخدمات والحلول الادارية المتكاملة التي تساهم في تحقيق زيادة الإنتاجية ومزيداً من النمو والربحية.

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وأضاف المهندس ياسر شاكر ان دورة كأس اورنچ للشركات هذا العام تتزامن مع فعاليات كأس الامم الافريقية 2019 التي تقام علي أرض مصر وترعاها اورنچ حصرياً وهي البطولة الأهم داخل القارة بل ويتابعها العالم بأكمله والتي ستتيح لاورنچ الاقتراب أكثر من عملائها. كما أعرب شاكر عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري في الحصول على كأس بطولة أمم إفريقيا.

وبدوره أشاد اللاعب الدولي محمد زيدان بالتنظيم الجيد للدورة وأعرب عن فخره بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين الامر الذي يراه في نفس مستوي وإمكانيات الدورات الكبيرة التي تنظمها مختلف الاندية العالمية.

أقيم كأس اورنچ هذا العام تحت رعاية كبري الشركات من عملاء اورنچ وهم: نادي وادي دجلة وشركة هواوي، وعامر جروب، وسيف جروب، و موري انترناشونال.