الاقتصاد

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم الاستثمار والعقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.12% خاسراً 29.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2583.74 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 131.5 مليون سهم محققة ما قيمته 163.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2436 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 19 سهما، واستقرت 6 أسهم .

 

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 5.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة آرابتك القابضة بنسبة 7.03%، ثم دار التكافل بنسبة 6%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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