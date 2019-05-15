شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابى Y9 Prime 2019 فى السوق المصري ابتداء من يوم 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي Y9 Prime 2019 في السوق المصري ابتداء من يوم 16 مايو الي يوم 26 من نفس الشهر، حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يعد هواوي Y9 Prime 2019 الجيل الجديد والأكثر تطوراً وتقدماً من سلسلة هواتف Y الشبابية التي لاقت نجاحاً باهراً في سوق الهواتف المتوسطة بمصر طوال السنوات السابقة.

وعلق "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر على إطلاق هواوي Y9 Prime 2019 للحجز المُسبق في السوق المصري قائلاً، "الابتكار هو سلاح هواوي لمواكبة التطور الذي تشهده الهواتف الذكية خلال الفترة الحالية، وخصوصاً فئة الهواتف المتوسطة، لذا نقدم هواوي Y9 Prime 2019 لفئة الشباب المصري التي تشكل النسبة الأكبر بين مستخدمي الهواتف الذكية بمصر، حيث أن هذه الفئة من المستخدمين تتطلع لهواتف ذكية سابقة لعصرها في التكنولوجيا والإمكانيات لتتماشي مع وتيرة حياتها اليومية التي تتسم بالسرعة."

وأضاف "لي"، أن هواوي Y9 Prime 2019 يعد أول نموذج مطور لسلسلة Y الشبابية، حيث أنه أول هاتف في الفئة المتوسطة يأتي بكاميرا أمامية منبثقة من هيكل الهاتف تعمل تلقائياً عند تصوير صور سيلفي، كما أنه أول هاتف من سلسلة Y يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي تقديم العديد من الإمكانيات المتطورة التي تشهدها سلسلة هواتف Y الشبابية لأول مرة.

يتميز هواوي Y9 Prime 2019 بشاشة Urtla Fullview من هواوي بقياس 6.59 بوصة، حيث أن الشاشة الجديدة من هواوي تتيح للمستخدمين أكبر مساحة ممكنة لعرض محتوي الهاتف لأن المكان المخصص للكاميرا الأمامية لم يعد موجود. لتصبح الكاميرا الأمامية منبثقة من هيكل الهاتف، وتأتي بدقة 16 ميجابكسل مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما أن الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بثلاثة عدسات مختلفة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة بدقة 8 ميجابكسل للزوايا فائقة العرض وعدسة بدقة 2 ميجابكسل، وذلك لتقديم صور فائقة الجودة والوضح.

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والجدير بالذكر، أن هواوي Y9 Prime 2019 متاح للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين ابتداء من يوم 16 مايو حتى يوم 26 مايو من نفس الشهر.



