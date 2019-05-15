شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك كل من مكتبي التمثيل التجاري في جنيف والهند، في فعاليات الاجتماع الوزاري المصغر لعدد من الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية والذي عقد في نيودلهي خلال الفترة من 13-14 مايو 2019 وكانت مصر على رأس الدول التي شاركت في الاجتماع الذي ضم كل من الصين – السعودية – البرازيل – جنوب افريقيا – ماليزيا – اندونيسيا – سلطنة عمان – أوغندا – الباربادوس – افريقيا الوسطي – نيجيريا – جاميكا – بنجلاديش – تشاد – مالاوي – بنين وتركيا بالإضافة الي الهند مستضيفة الاجتماع.

وبحثت الدول المشاركة في الوزاري المصغر عددا من الملفات التي تخضع للمفاوضات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وعلى رأسها آلية إصلاح جهاز الاستئناف ومراجعة نظام جهاز فض المنازعات التجارية التابع لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن ملف المعاملة الخاصة والتمييزية التي تحصل عليها الدول النامية للنهوض بمعدلات انتاجها وتجارتها مع الدول المتقدمة.

وانتهى الاجتماع الوزارى إلى اعتماد بيان مشترك توافقت عليه كافة الدول المشاركة وقد أكد البيان على أهمية منظمة التجارة العالمية كمنتدى عالمي لوضع أسس وآليات التجارة الدولية، مع الإشارة إلى محورية جهاز فض المنازعات التجارية بالمنظمة كأحد الركائز الأساسية الذي يقوم عليه النظام التجارى الدولي متعدد الأطراف.

كما دعا الإعلان كافة الدول إلى التمسك بالنظام التجاري متعددة أطراف التي يتم اتخاذ القرارات المؤثرة فيه وفق مبدأ توافق الآراء مع تشجيع كافة الدول على التجمع حول مبادرات تحرير التجارة التي تتفق مع قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي من أبرزها مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية كونها أداة هامة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير في تلك الدول وبالتالي رفع مستويات المعيشة فيها، ومبدأ الشفافية وعدم التمييز بين الدول والذي يبعث على زيادة العلاقات التجارية المؤسسة على الثقة المتبادلة بين الشركاء التجاريين، مع رفض أية إجراءات عقابية علي الدول النامية غير الملتزمة بالشفافية بمفهومها الشامل والمطالبة بمنهج تدريجي للتعامل في هذا الصدد، وتبنت مصر ما تضمنه الإعلان من تأكيدات على أهمية منح الدول النامية قدرا من التسهيلات لدعم قطاعات الزراعة بها خاصة في الدول النامية .