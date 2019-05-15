شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للشركات .. إخطارات البرامج السياحية إلكترونية بداية من يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركات السياحة فى تقديم الاخطارات الخاصة بها لوزارة السياحة وشرطة السياحة إلكترونيا بداية من يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى الخاص بشركات السياحة.

وبداية من يونية القادم يتوجب على الشركات السياحية تسجيل بيانات البرامج السياحية المنفذة من جانبها، وفقا للتفاصيل التي تم استحداثها في النوافذ الخاصة بالمنظومة الجديدة وهى (بيانات السائح - تفاصيل خط السير – المركبات السياحية – بيانات المرشد – بيانات السائق – فندق الاقامة)، ولن تتلقى وزارة السياحة أية إخطارات علي البريد الالكتروني وفقا لمجريات العمل السابقة.

وستستمر إدارة البرامج السياحية بقطاع الشركات بوزارة السياحة في تلقي كشوف الخدمات عن عام 2018 ورقياً، واعتباراً من 1 يونية 2019 سيتم قبول كشوف الخدمات عبر الموقع الألكتروني، مؤكدا أنه لن يعتد بعد هذا التاريخ بأية كشوف تُسلم للإدارة من خارج المنظومة الألكترونية.

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وفيما يخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالموقع، فسوف يتم العمل علي المنظومة الجديدة من خلال حساب موحد لكافة الخدمات داخل قطاع الشركات السياحية ويتم إنشاء الحسابات الخاصة بالموقع بمعرفة الإدارة العامة للبرامج السياحية وذلك بطلب من الشركة يحمل صحة توقيع بنكي من الممثل القانوني للشركة.

وبالنسبة للشركات التي لديها حساب من قبل والمفعل من الادارة العامة للنقل السياحي، لن تحتاج الى عمل حساب جديد ويعتد بالحالي لكافة الخدمات.