شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو القابضة تحقق 159 مليون جنيه أرباحا فى الربع الأول لـ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة شركة بورتو القابضة تقرير أداء نتائج الأعمال وفقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة فى 31 مارس 2019، مؤكدا أن الشركة نجحت فى زيادة صافى الربح بعد الضريبة بنسبة 33% وفقا لنتائج الأعمال فى 31 مارس 2019، كما نجحت الإدارة فى تحقيق زيادة فى إجمالى الإيرادات المجموعة فى الربع الأول من عام 2019 مبلغ وقدره 418 مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 378 مليون جنيه مصرى عن نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 40 مليون جنيه مصرى وبنسبة زيادة 11% ومن المتوقع أن تستمر تلك الإيرادات فى الارتفاع خلال الفترات القادمة نتيجة للالتزام بتسريع وتيره تسليم الوحدات للعملاء.

كما ارتفع مجمل الربح فى الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى مبلغ قدره 159 مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 153 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه مصرى وبنسبة زيادة 4%.

كما نجحت الإدارة فى تحقيق زيادة فى صافى الربح بعد الضريبة 59.5 مليون جنيه مصرى تقريبا فى الربع الأول من عام 2019 مقارنة بمبلغ 45 مليون جنيه مصرى عن نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 15 مليون جنيه مصرى وبنسبة زيادة 33. %

وحققت الشركة إنجاز 370 وحدة فى الربع الأول من عام 2019 فى مشاريع بورتو أكتوبر وبورتو مطروح، إيلاند، مقارنة بـ 130 وحدة فى الربع الأول من عام 2018.

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كما حققت المجموعة مبيعات فى الربع الأول من عام 2019 وقدرها 348 مليون جنيه بوحدات 239 وحدة، مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه بوحدات 341 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2018.

كما تم أخذ الموافقة على زيادة رأٍس المال والسابق الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير عادية بتاريخ 26-07-2018 على أن تتُخذ الإجراءات الفعلية بزيادة رأس المال وفقا لظروف السوق والمجموعة بما يحقق أهدافها وتعظيم العائد لِلمساهمين .