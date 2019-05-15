الدولار يواصل خسائره ويفقد 4 قروش أمام الجنيه.. سعر البيع يسجل 17.09

كتب: جهاد الطويل واصل سعر صرف الدولار خسائره، متراجعاً اليوم بـ4 قروش مقابل الجنيه في التعاملات اليومية، في بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي إلى مستوى 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، مقابل 17.13 أمس.

واحتل البنك العقاري المصري العربي البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار بقيمة 17.12 جنيه، فيما احتل بنك الإسكندرية قائمة البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ17.10 مقابل 17 جنيه للشراء.

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