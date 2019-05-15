شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليأتي ارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد (ALMUTAHED) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، محققاً أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 1.00 نقطة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 302.55 ، ليستهدف مستوى الدعم 290.19 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 290.19 ومستوى المقاومة 308.26 .