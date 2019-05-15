شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 597.00 ، طيلة ثبات الدعم 560.06 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 560.06 ومستوى المقاومة 597.00 .

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