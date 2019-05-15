شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 15-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 11.10 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره تلك ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.10 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.39 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.39 ومستوى المقاومة 13.00 .